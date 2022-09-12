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Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 19:17
Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб
ФОТО: GETTY IMAGES

По данным Генштаба ВСУ, российское военное командование приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на войну в Украину.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях".

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Детали: В Генштабе говорят, что на ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших военных РФ, при этом не учитываются потери частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Также ситуация с отправкой ухудшается из-за общего отношения в России к собственным раненым. В российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не уходит время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце августа представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.
  • В то же время председатель комиссии Совета Федерации России Андрей Климов по защите госсуверенитета говорил, что необходимости в военной мобилизации в России нет на фоне потерь и поражений РФ в Украине.
  • За прошедшие сутки защитники Украины убили около 300 военнослужащих Российской Федерации, уничтожили один самолет и один беспилотный летательный аппарат. Человеческие потери РФ приближаются к 53 тысячам человек.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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