Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, российское военное командование приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на войну в Украину.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях".

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Детали: В Генштабе говорят, что на ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших военных РФ, при этом не учитываются потери частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Также ситуация с отправкой ухудшается из-за общего отношения в России к собственным раненым. В российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не уходит время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

Что предшествовало:

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