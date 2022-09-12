Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини
Понеділок, 12 вересня 2022, 21:18
Силами ССО "Азов Харків" та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області, від селища Веселе до міста Вовчанськ.
Джерело: ССО "Азов Харків" у Telegram
Дослівно: "Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон".
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Деталі: Військові пообіцяли розповісти деталі щодо деокупації згодом.
Що було раніше:
- Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї.
- Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.
- Раніше стало відомо, що росіяни втікають з Луганська.
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