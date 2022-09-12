Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини

Силами ССО "Азов Харків" та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області, від селища Веселе до міста Вовчанськ.

Джерело: ССО "Азов Харків" у Telegram

Дослівно: "Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон".

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Деталі: Військові пообіцяли розповісти деталі щодо деокупації згодом.

Що було раніше:

Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї.

Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.

Раніше стало відомо, що росіяни втікають з Луганська.