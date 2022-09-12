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Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 вересня 2022, 21:18
Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини
Фото: ССО "Азов Харьков"

Силами ССО "Азов Харків" та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого звільнено та зачищено весь північний схід Харківської області, від селища Веселе до міста Вовчанськ.

Джерело: ССО "Азов Харків" у Telegram

Дослівно: "Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон".

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Деталі: Військові пообіцяли розповісти деталі щодо деокупації згодом.

 
 

Що було раніше:

  • Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї.
  • Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області. 
  • Раніше стало відомо, що росіяни втікають з Луганська.

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Теми: Харківська областьвійнаУкраїнаРосія
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