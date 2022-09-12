Военные освободили от российских оккупантов весь северо-восток Харьковщины

Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.

Источник: ССО "Азов Харьков" в Telegram

Дословно: "Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница".

Детали: Военные пообещали рассказать детали о деоккупации впоследствии.

Что предшествовало: