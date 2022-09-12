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Военные освободили от российских оккупантов весь северо-восток Харьковщины

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 21:18
Фото: ССО "Азов Харьков"

Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.

Источник: ССО "Азов Харьков" в Telegram

Дословно: "Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница".

 

Детали: Военные пообещали рассказать детали о деоккупации впоследствии.

 
 

Что предшествовало:

  • Вражеские подразделения в Харьковской области выискивают способы выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести переговоры о сборке оружия.
  • Аналитики Института изучения войны констатируют, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.
  • Раньше стало известно, что россияне бегут из Луганска.

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Темы: Харьковская областьвойнаУкраинаРосcия
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