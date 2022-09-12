Военные освободили от российских оккупантов весь северо-восток Харьковщины
Понедельник, 12 сентября 2022, 21:18
Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.
Источник: ССО "Азов Харьков" в Telegram
Дословно: "Полная деоккупация районов Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взята под контроль государственная граница".
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Детали: Военные пообещали рассказать детали о деоккупации впоследствии.
Что предшествовало:
- Вражеские подразделения в Харьковской области выискивают способы выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести переговоры о сборке оружия.
- Аналитики Института изучения войны констатируют, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области.
- Раньше стало известно, что россияне бегут из Луганска.
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