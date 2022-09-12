"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності

Верховний суд закрив справу за позовом колишнього президента Петра Порошенка, який просив визнати протиправною бездіяльність президента Володимира Зеленського, яких не оприлюднював дані щодо справи так званих "плівок Медведчука".

Джерело: повідомлення Верховного суду у Facebook

Дослівно: "12 вересня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду закрив провадження у справі № 9901/337/21 за позовом Петра Порошенка, який просив суд визнати протиправною бездіяльність Президента України Володимира Зеленського через неоприлюднення публічної інформації, що становить суспільний інтерес".

"Заслухавши пояснення сторін, дослідивши докази та розглянувши додаткові пояснення, КАС ВС постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Це рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду".

Що цьому передувало: Порошенко спрямував позов до суду у 2021 році і просив визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментування так званих "плівок Медведчука".

Бездіяльність полягала, на думку позивача, в тому, що Зеленський не оприлюднив наявну в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес.

Зокрема, в позові Порошенко зазначає, що Зеленський в інтерв’ю 24 червня заявив про причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі, засновуючи свої висновки на даних Служби безпеки та розвідувальних органів.

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Порошенко просив суд зобов’язати Зеленського оприлюднити наявну в нього інформацію, зокрема СБУ та розвідки, про його причетність до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками.

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