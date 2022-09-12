"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності

Верховний суд закрив справу за позовом колишнього президента Петра Порошенка, який просив визнати протиправною бездіяльність президента Володимира Зеленського, яких не оприлюднював дані щодо справи так званих "плівок Медведчука".

Джерело: повідомлення Верховного суду у Facebook

Дослівно: "12 вересня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду закрив провадження у справі № 9901/337/21 за позовом Петра Порошенка, який просив суд визнати протиправною бездіяльність Президента України Володимира Зеленського через неоприлюднення публічної інформації, що становить суспільний інтерес".

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"Заслухавши пояснення сторін, дослідивши докази та розглянувши додаткові пояснення, КАС ВС постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Це рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду".

Що цьому передувало: Порошенко спрямував позов до суду у 2021 році і просив визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментування так званих "плівок Медведчука".

Бездіяльність полягала, на думку позивача, в тому, що Зеленський не оприлюднив наявну в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес.

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Зокрема, в позові Порошенко зазначає, що Зеленський в інтерв’ю 24 червня заявив про причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі, засновуючи свої висновки на даних Служби безпеки та розвідувальних органів.

Порошенко просив суд зобов’язати Зеленського оприлюднити наявну в нього інформацію, зокрема СБУ та розвідки, про його причетність до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками.

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