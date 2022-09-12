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"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Понедельник, 12 сентября 2022, 23:06

Верховный суд закрыл дело по иску бывшего президента Петра Порошенко, который просил признать противоправным бездействие президента Владимира Зеленского, не обнародовавшего данные по делу так называемых "пленок Медведчука".

Источник: сообщение Верховного суда в Facebook

Дословно: "12 сентября 2022 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по делу № 9901/337/21 по иску Петра Порошенко, который просил суд признать противоправным бездействие президента Украины Владимира Зеленского из-за необнародования публичной информации, представляющей общественный".

"Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС постановил решение о закрытии производства по делу. Это решение может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда".

Что предшествовало: Порошенко направил иск в суд в 2021 году и просил признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментирования так называемых "пленок Медведчука".

Бездействие заключалось, по мнению истца, в том, что Зеленский не обнародовал имеющуюся у него информацию о Порошенко, представляющую общественный интерес.

В частности, в иске Порошенко отмечает, что Зеленский в интервью 24 июня заявил о причастности его к торговле углем с российскими боевиками в Донбассе, основывая свои выводы на данных Службы безопасности и разведывательных органов.

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Порошенко просил суд обязать Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию, в частности, СБУ и разведки, о его причастности к торговле углем с российскими боевиками.

Предыстория:

  • В 2021 году Журналисты проекта Bihus Info летом обнародовали более 10 часов аудиозаписей разговоров Виктора Медведчука с российскими боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" и чиновниками РФ. Из этих разговоров следует, что примерно с июня 2014 Медведчук согласовывал с Администрацией президента и лично президентом Порошенко переговоры с российскими боевиками на Донбассе. Сам Медведчук неоднократно кичился, что якобы он мог влиять на решение Порошенко в пользу РФ и боевиков.
  • В партии "Европейская солидарность" тогда отрицали причастность Порошенко к каким-либо незаконным действиям или сепаратным переговорам с Россией через Медведчука.
  • В сентябре адвокат Порошенко Головань подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой обязать издание Bihus Info обнародовать весь массив файлов так называемых "пленок Медведчука".

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Темы: ПорошенкоМедведчукЗеленскийгаз
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