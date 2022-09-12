Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Понедельник, 12 сентября 2022, 23:06
Пленки Медведчука: Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Верховный суд закрыл дело по иску бывшего президента Петра Порошенко, который просил признать противоправным бездействие президента Владимира Зеленского, не обнародовавшего данные по делу так называемых "пленок Медведчука".

Источник: сообщение Верховного суда в Facebook

Дословно: "12 сентября 2022 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по делу № 9901/337/21 по иску Петра Порошенко, который просил суд признать противоправным бездействие президента Украины Владимира Зеленского из-за необнародования публичной информации, представляющей общественный".

Реклама:

"Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС постановил решение о закрытии производства по делу. Это решение может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда".

Что предшествовало: Порошенко направил иск в суд в 2021 году и просил признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментирования так называемых "пленок Медведчука".

Бездействие заключалось, по мнению истца, в том, что Зеленский не обнародовал имеющуюся у него информацию о Порошенко, представляющую общественный интерес.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в иске Порошенко отмечает, что Зеленский в интервью 24 июня заявил о причастности его к торговле углем с российскими боевиками в Донбассе, основывая свои выводы на данных Службы безопасности и разведывательных органов.

Порошенко просил суд обязать Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию, в частности, СБУ и разведки, о его причастности к торговле углем с российскими боевиками.

Предыстория:

  • В 2021 году Журналисты проекта Bihus Info летом обнародовали более 10 часов аудиозаписей разговоров Виктора Медведчука с российскими боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" и чиновниками РФ. Из этих разговоров следует, что примерно с июня 2014 Медведчук согласовывал с Администрацией президента и лично президентом Порошенко переговоры с российскими боевиками на Донбассе. Сам Медведчук неоднократно кичился, что якобы он мог влиять на решение Порошенко в пользу РФ и боевиков.
  • В партии "Европейская солидарность" тогда отрицали причастность Порошенко к каким-либо незаконным действиям или сепаратным переговорам с Россией через Медведчука.
  • В сентябре адвокат Порошенко Головань подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой обязать издание Bihus Info обнародовать весь массив файлов так называемых "пленок Медведчука".

Темы: ПорошенкоМедведчукЗеленскийгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: