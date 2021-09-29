У Порошенка вимагають від Bihus.Info опублікувати "плівки Медведчука" у первісному вигляді

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань просить суд, аби журналісти Bihus.Info опублікували у первісному вигляді "плівки Медведчука".

Джерело: коментар Голованя УП, Facebook-сторінка адвоката, пресслужба "Євросолідарності"

Пряма мова: "Ми вимагаємо, аби весь масив файлів, який є у Бігуса, опублікували у первісному вигляді. Вони стверджують, що вони власники цього відео, але це – суспільне надбання".

Деталі: За словами адвоката, журналісти самі говорили, що прослушку вели спецслужби, тому "плівки" надбання суспільства і мають бути доступними для всіх у тому ж вигляді, у якому їх отримали.

Всі, 36 годин "плівок Медведчука", Головань назвав змонтованими та брехливими, а замовниками розслідування – владу, котра і передала журналістам файли.

При цьому адвокат заявив, що йому все одно, де будуть публікувати файли журналісти, аби вони були не змонтованими.

Головань повідомив, що Окружний адмінсуд Києва ухвалив відкрити провадження за позовом Порошенка, де той вимагає журналістів оприлюднити так звані "плівки Медведчука" у первісному вигляді.

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та бойовиками.

З деяких записів випливає, що вже із червня 2014 року Медведчук "прописався" в Адміністрації тодішнього президента, вів від її імені переговори з бойовиками й нібито був здатен впливати на Петра Порошенка. У "Європейській Солідарності", яку очолює Порошенко, і в Медведчука заперечували справжність розмови.

Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.

Раніше в СБУ заявляли, що експерти перевіряють справжність опублікованих у ЗМІ записів.

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