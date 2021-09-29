У Порошенка вимагають від Bihus.Info опублікувати "плівки Медведчука" у первісному вигляді
Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань просить суд, аби журналісти Bihus.Info опублікували у первісному вигляді "плівки Медведчука".
Джерело: коментар Голованя УП, Facebook-сторінка адвоката, пресслужба "Євросолідарності"
Пряма мова: "Ми вимагаємо, аби весь масив файлів, який є у Бігуса, опублікували у первісному вигляді. Вони стверджують, що вони власники цього відео, але це – суспільне надбання".
Деталі: За словами адвоката, журналісти самі говорили, що прослушку вели спецслужби, тому "плівки" надбання суспільства і мають бути доступними для всіх у тому ж вигляді, у якому їх отримали.
Всі, 36 годин "плівок Медведчука", Головань назвав змонтованими та брехливими, а замовниками розслідування – владу, котра і передала журналістам файли.
При цьому адвокат заявив, що йому все одно, де будуть публікувати файли журналісти, аби вони були не змонтованими.
Головань повідомив, що Окружний адмінсуд Києва ухвалив відкрити провадження за позовом Порошенка, де той вимагає журналістів оприлюднити так звані "плівки Медведчука" у первісному вигляді.
Що було раніше: Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та бойовиками.
З деяких записів випливає, що вже із червня 2014 року Медведчук "прописався" в Адміністрації тодішнього президента, вів від її імені переговори з бойовиками й нібито був здатен впливати на Петра Порошенка. У "Європейській Солідарності", яку очолює Порошенко, і в Медведчука заперечували справжність розмови.
Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.
Раніше в СБУ заявляли, що експерти перевіряють справжність опублікованих у ЗМІ записів.
Передісторія:
- Влітку 2021 року журналісти каналу Bihus.info представили 4 частини так званих "плівок Медведчука".
- У лютому 2021 року Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження. Козак не в Україні. СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.