МАГАТЭ: Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к ЗАЭС

Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако четыре основные внешние линии не работают.

Источник: МАГАТЭ

Дословно: "Была восстановлена вторая резервная линия электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), это позволяет снабжать электростанцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности. А другую линию – держать в резерве".

Детали: Еще одно событие, важное для ядерной безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы, остановленный блок реактора теперь перешел в режим холодной остановки, как и пять других реакторов объекта. Это означает, что для охлаждения ему потребуется меньше энергии.

"Сейчас восстановлена линия 750/330 кВ, которая используется для обеспечения функциями безопасности, а ранее восстановленная линия 330 кВ остается в резерве. Обе восстановленные линии могут получать энергию от сети через распределительный пункт соседней теплоэлектростанции", – говорится в сообщении МАГАТЭ.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью и охраной на станции, расположенной в зоне боевых действий, остается нестабильной.

"Срочно нужна зона ядерной безопасности, и я начал консультации с соответствующими сторонами", – подчеркнул генеральный директор Совета управляющих МАГАТЭ.

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Что предшествовало: 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Предыстория:

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о визите в Энергодар и подтвердило, что Россия держит военный персонал и военную технику на территории Запорожской АЭС.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета по ЗАЭС.

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