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На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 00:59
Азербайджанские военные в пограничных районах Нагорного Карабаха в 2016 году. Фото: Getty Images

Министерство обороны Армении и Азербайджана заявляют об обострении боевых действий на границе.

Источник: заявление Минобороны Азербайджана, пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян, которого цитирует newsarmenia.am

Дословно Минобороны Азербайджана: "В ночь на 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили масштабные диверсии по направлениям Дашкасан, Кельбаджар и Лачин азербайджано-армянской государственной границы.

Диверсионные группы вооруженных сил Армении миновали районы и пути поставок между позициями подразделений азербайджанской армии по разным направлениям, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья в темное время суток.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями с целью немедленного предотвращения этих действий, произошел бой.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкасанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истиса, Гаракильса и Горуса, были обстреляны из разных видов оружия, в т.ч. минометы. Как следствие – потери среди личного состава, повреждение военной инфраструктуры".

"Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных действиях".

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Прямая речь пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Арама Торосяна: "Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука".

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Темы: АрменияАзербайджан
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