Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
Азербайджанские военные в пограничных районах Нагорного Карабаха в 2016 году. Фото: Getty Images

Министерство обороны Армении и Азербайджана заявляют об обострении боевых действий на границе.

Источник: заявление Минобороны Азербайджана, пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян, которого цитирует newsarmenia.am

Дословно Минобороны Азербайджана: "В ночь на 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили масштабные диверсии по направлениям Дашкасан, Кельбаджар и Лачин азербайджано-армянской государственной границы.

Реклама:

Диверсионные группы вооруженных сил Армении миновали районы и пути поставок между позициями подразделений азербайджанской армии по разным направлениям, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья в темное время суток.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями с целью немедленного предотвращения этих действий, произошел бой.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкасанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истиса, Гаракильса и Горуса, были обстреляны из разных видов оружия, в т.ч. минометы. Как следствие – потери среди личного состава, повреждение военной инфраструктуры".

ВИДЕО ДНЯ

"Есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных действиях".

Прямая речь пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Арама Торосяна: "Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука".

Темы: АрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Армения
Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе - посол
Премьер Армении позвонил Путину
Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у "миротворцев РФ"
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: