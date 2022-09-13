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Премьер Армении позвонил Путину

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 03:07
фото: правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Facebook-страница правительства Армении

Дословно: "Премьер-министр сообщил подробности провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана, начавшихся в полночь суверенной территории Армении, сопровождавшихся обстрелами из артиллерии и крупнокалиберного оружия".

Детали: Пашинян назвал действия азербайджанской стороны "недопустимыми и отметил важность адекватной реакции международного сообщества".

Как отмечается в сообщении правительства, "собеседники договорились об оперативной связи".

Предыстория:

  • Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.

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Темы: АрменияАзербайджанПутин
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