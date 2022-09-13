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Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту – заява

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 04:58
Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту – заява
фото: Міноборони Азербайджану

Азербайджан заявив, що відповідальність за загострення ситуації на кордоні "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується.

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У відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.

Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту.

Тому відповідальність лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.
  • Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
  • Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном.

Теми: АзербайджанВірменіябойові дії
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