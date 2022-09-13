Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта – заявление

Азербайджан заявил, что ответственность за обострение ситуации на границе "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается.

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В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, нейтрализованные огневые точки.

Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта.

Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

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