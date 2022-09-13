Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта – заявление
Азербайджан заявил, что ответственность за обострение ситуации на границе "лежит на военно-политическом руководстве Армении".
Источник: Минобороны Азербайджана
Дословно: "Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается.
В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, нейтрализованные огневые точки.
Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта.
Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении.
Предыстория:
- Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
- Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном.