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Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта – заявление

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 04:58
фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджан заявил, что ответственность за обострение ситуации на границе "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "Единственным государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается.

В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, нейтрализованные огневые точки.

Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта.

Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном.

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Темы: АзербайджанАрмениябоевые действия
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