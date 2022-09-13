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Азербайджан заявив про припинення вогню, Вірменія каже про 49 вбитих – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 13 вересня 2022, 09:47
Вірменський військовий. Фото ілюстративне з Facebook Міноборони Вірменії

Азербайджанське незалежне видання Trend İnformasiya Agentliyi повідомило про відновлення режиму припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією.

Джерело: Trend İnformasiya Agentliyi, АМІ "Новини Вірменія", Міноборони Вірменії

Деталі: Trend İnformasiya Agentliyi повідомляє, що "після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану" було досягнуто о 09:00 режиму припинення вогню.

Згодом, за даними видання, "збройні сили Вірменії знову порушили домовленість, продовживши провокації". Але з 09:15 режим припинення вогню було відновлено.

На сайті Міноборони Азербайджану інформації про припинення вогню немає. Також відсутня така інформація на сайті Міноборони Вірменії та на сайті прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Міноборони Вірменії повідомило, що станом на 8:00 ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану "істотно не змінилася".

Дослівно Міноборони РВ: "Противник продовжує використовувати артилерію, міномети, БПЛА та великокаліберну зброю в напрямах Варденіса, Сотка, Артаніша, Ішханасара, Горіса і Капана, завдаючи ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі. На деяких ділянках кордону також продовжуються позиційні бої, противник не припиняє спроби просування".

ВІДЕО ДНЯ

АМІ "Новини Вірменія" з посиланням на Міноборони повідомило, що вірменська сторона внаслідок конфлікту має загиблих і поранених.

Національні Збори Вірменії вранці 13 вересня вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

На 11:00 у парламенті заплановано виступ прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо ситуації на кордоні.

Пізніше Пашинян, виступаючи на Національних Зборах, заявив, про 49 вбитих у Вірменії. 

Він також додав, що "інтенсивність боїв знизилася, але на одному-двох напрямках атаки Азербайджану продовжуються".

Передісторія:

  • Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.
  • Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
  • Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном.

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Теми: АзербайджанВірменіябойові дії
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