Азербайджан заявив про припинення вогню, Вірменія каже про 49 вбитих – ЗМІ
Азербайджанське незалежне видання Trend İnformasiya Agentliyi повідомило про відновлення режиму припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією.
Джерело: Trend İnformasiya Agentliyi, АМІ "Новини Вірменія", Міноборони Вірменії
Деталі: Trend İnformasiya Agentliyi повідомляє, що "після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану" було досягнуто о 09:00 режиму припинення вогню.
Згодом, за даними видання, "збройні сили Вірменії знову порушили домовленість, продовживши провокації". Але з 09:15 режим припинення вогню було відновлено.
На сайті Міноборони Азербайджану інформації про припинення вогню немає. Також відсутня така інформація на сайті Міноборони Вірменії та на сайті прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Міноборони Вірменії повідомило, що станом на 8:00 ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану "істотно не змінилася".
Дослівно Міноборони РВ: "Противник продовжує використовувати артилерію, міномети, БПЛА та великокаліберну зброю в напрямах Варденіса, Сотка, Артаніша, Ішханасара, Горіса і Капана, завдаючи ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі. На деяких ділянках кордону також продовжуються позиційні бої, противник не припиняє спроби просування".
АМІ "Новини Вірменія" з посиланням на Міноборони повідомило, що вірменська сторона внаслідок конфлікту має загиблих і поранених.
Національні Збори Вірменії вранці 13 вересня вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
На 11:00 у парламенті заплановано виступ прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо ситуації на кордоні.
Пізніше Пашинян, виступаючи на Національних Зборах, заявив, про 49 вбитих у Вірменії.
Він також додав, що "інтенсивність боїв знизилася, але на одному-двох напрямках атаки Азербайджану продовжуються".
Передісторія:
- Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.
- Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
- Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном.