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Азербайджан заявил о прекращении огня, Армения говорит о 49 убитых – СМИ – СМИ

Ирина БалачукВторник, 13 сентября 2022, 09:47
Армянский военный. Фото иллюстративное с Facebook Миноборны Армении

Азербайджанское независимое издание Trend İnformasiya Agentliyi сообщило о восстановлении режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Источник: Trend İnformasiya Agentliyi, АМИ "Новости Армения", Минобороны Армении

Детали: Trend İnformasiya Agentliyi сообщает, что "после широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана" был достигнут в 09:00 режим прекращения огня.

Позже, по данным издания, "вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации". Но с 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.

На сайте Минобороны Азербайджана информации о прекращении огня нет. Также отсутствует такая информация на сайте Минобороны Армении и сайте премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Минобороны Армении сообщило, что по состоянию на 8:00 ситуация на границе Армении и Азербайджана "существенно не изменилась".

Дословно Минобороны РА: "Противник продолжает использовать артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберные орудия в направлениях Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана, нанося удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре. На некоторых участках границы также продолжаются позиционные бои, противник не прекращает попыток продвижения".

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АМИ "Новости Армения" со ссылкой на Минобороны сообщило, что у армянской стороны в результате конфликта есть погибшие и раненые.

Национальное Собрание Армении утром 13 сентября почтило память погибших минутой молчания.

На 11:00 в парламенте запланировано выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации на границе.

Позже Пашинян, выступая на Национальном Собрании, заявил о 49 убитых в Армении. 

Он также добавил, что "интенсивность боев снизилась, но на одном-двух направления атаки Азербайджана продолжаются".

Предыстория: 

  • Министерство обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении боевых действий на границе.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий на армянско-азербайджанской границе провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  • Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном.

   

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Темы: АзербайджанАрмениябоевые действия
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