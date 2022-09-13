Азербайджан заявил о прекращении огня, Армения говорит о 49 убитых – СМИ – СМИ

Азербайджанское независимое издание Trend İnformasiya Agentliyi сообщило о восстановлении режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Источник: Trend İnformasiya Agentliyi, АМИ "Новости Армения", Минобороны Армении

Детали: Trend İnformasiya Agentliyi сообщает, что "после широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана" был достигнут в 09:00 режим прекращения огня.

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Позже, по данным издания, "вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации". Но с 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.

На сайте Минобороны Азербайджана информации о прекращении огня нет. Также отсутствует такая информация на сайте Минобороны Армении и сайте премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Минобороны Армении сообщило, что по состоянию на 8:00 ситуация на границе Армении и Азербайджана "существенно не изменилась".

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Дословно Минобороны РА: "Противник продолжает использовать артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберные орудия в направлениях Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана, нанося удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре. На некоторых участках границы также продолжаются позиционные бои, противник не прекращает попыток продвижения".

АМИ "Новости Армения" со ссылкой на Минобороны сообщило, что у армянской стороны в результате конфликта есть погибшие и раненые.

Национальное Собрание Армении утром 13 сентября почтило память погибших минутой молчания.

На 11:00 в парламенте запланировано выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации на границе.

Позже Пашинян, выступая на Национальном Собрании, заявил о 49 убитых в Армении.

Он также добавил, что "интенсивность боев снизилась, но на одном-двух направления атаки Азербайджана продолжаются".

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