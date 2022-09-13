Під Балаклією знайшли уламки російського літака Су-34

На звільненій території Харківщини під Балаклією українські військові знайшли залишки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки.

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Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)".

і після...

Нагадаємо: На початку вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України, який стрімко розвинувся на Харківщині.

Сили оборони звільнили, зокрема, Балаклію й Ізюм. У деяких місцях – вийшли до кордону з Росією.

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За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, станом на 13 вересня, загальна площа звільненої від окупації під час контрнаступу території Харківщини (за підтвердженими даними) досягла 3,8 тис. кв. км. Це понад 300 населених пунктів.