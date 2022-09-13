Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Балаклією знайшли уламки російського літака Су-34

Валентина РоманенкоВівторок, 13 вересня 2022, 15:31
фото до...

На звільненій території Харківщини під Балаклією українські військові знайшли залишки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки.

Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)".

 
і після...
 
 
 

Нагадаємо: На початку вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України, який стрімко розвинувся на Харківщині.

Сили оборони звільнили, зокрема, Балаклію й Ізюм. У деяких місцях – вийшли до кордону з Росією.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, станом на 13 вересня, загальна площа звільненої від окупації під час контрнаступу території Харківщини (за підтвердженими даними) досягла 3,8 тис. кв. км. Це понад 300 населених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаХарківська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"

США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

оновленоВ ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT
На кордоні спіймали двох утікачів в Молдову: прикордонники відчули аромат парфумів
Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки
Останні новини
04:45
Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану: Путін заявив про "додаткові кроки"
03:45
Успішний контрнаступ ЗСУ був несподіванкою для росіян – Пентагон
03:15
Командування "Південь": ворог збільшив корабельне угрупування в Чорному морі
02:19
Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"
01:25
Боррель запропонує країнам ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні
00:25
США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України
00:08
Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України
23:59
Труну королеви Британії доставили до Букінгемського палацу
23:53
США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику
23:41
Першу леді запросили на ключову для ЄС подію
Усі новини...