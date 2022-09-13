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Под Балаклеей нашли остатки российского самолета Су-34

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 15:31
фото до...

На освобожденной территории Харьковщины под Балаклеей украинские военные обнаружили остатки российского истребителя-бомбардировщика Су-34

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в соцсетях

Дословно: "На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты.

Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)".

 
и после...
 
 
 

Напомним: В начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины, которое стремительно развилось на Харьковщине.

Силы обороны освободили, в частности, Балаклею и Изюм. В некоторых местах – вышли к границе с Россией.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, по состоянию на 13 сентября, общая площадь освобожденной от оккупации во время контрнаступления территории Харьковщины (по подтвержденным данным) достигла 3,8 тыс. кв. км. Это более 300 населённых пунктов.

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Темы: войнаХарьковская область
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