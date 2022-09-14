На Харківщині затримали військового РФ, якого окупанти "забули" при відступі

Співробітники Державного бюро розслідувань на звільненій території Харківської області затримали російського військового, якого окупанти під час втечі з регіону "забули" забрати з собою.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно: "Працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних сил України".

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Деталі: Окупант розповів, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисяч російських рублів за кожен день служби. Він підписав контракт 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили захисники.

Що було раніше:

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомляла, що за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів у Харківській області.

За даними розвідки, на Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ окупанти намагалися втекти вглиб тимчасово захоплених територій, а частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Білгородської області.

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