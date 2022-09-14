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На Харьковщине задержали военного РФ, которого оккупанты "забыли" при отступлении

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 13:14
На Харьковщине задержали военного РФ, которого оккупанты забыли при отступлении
ФОТО: TWITTER ЕП

Сотрудники Государственного бюро расследований на освобожденной территории Харьковской области задержали российского военного, которого оккупанты во время бегства из региона "забыли" забрать с собой.

Источник: ДБР в Telegram

Дословно: "Работникам ДБР удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных сил Украины".

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Детали: Оккупант рассказал, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Он подписал контракт 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили защитники.

Что предшествовало

  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщала, что за несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области.
  • По данным разведки, на Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления ЗСУ оккупанты пытались скрыться вглубь временно захваченных территорий, а часть из них пытается перейти границу из РФ и выехать на территорию Белгородской области.

Узнать больше: Россияне спрашивали: "Куда бежать?". Первые кадры из освобожденной Балаклеи

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Темы: Харьковская областьвойнаУкраинаРосcия
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