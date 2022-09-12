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Окупанти втікають до Росії, попутно "обчищаючи" будівлі – ГУР

Роман ПетренкоПонеділок, 12 вересня 2022, 13:22
Окупанти втікають до Росії, попутно обчищаючи будівлі – ГУР
фото з сайту гур

На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил Оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій, а частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Білгородської області.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: За даними ГУР, під час втечі окупанти займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

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Дослівно: "В одному з сіл рашисти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива.

Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів".

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Нагадаємо:

  • Ворожі підрозділи на Харківщині вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести перемовини про складання зброї.
  • Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області. 
  • Раніше стало відомо, що росіяни втікають з Луганська.

Теми: Харківська областьмародерствоРосіявійна
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