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Данілов на запитання "чому українців не попередили про війну": Не могли допустити паніки

Валентина РоманенкоСереда, 14 вересня 2022, 13:53
Данілов на запитання чому українців не попередили про війну: Не могли допустити паніки
Олексій Данілов. фото Getty Images

Секретар РНБО України Олексій Данілов наполягає, що українська влада готувалася до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігала від масової паніки.

Джерело: Данілов в інтерв'ю Wirtualna Polska, переклад надано Апаратом РНБО

Деталі: У секретаря РНБО запитали, чому українські політики заспокоювали громадськість на тлі неодноразових попереджень американської розвідки.

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"Чому українці прямо не почули, що почнеться повномасштабна війна? Вам не здається, що тоді б вдалося уникнути багатьох жертв?", - запитали журналісти видання.

Пряма мова Данілова: "Якби ми не готувалися до війни, ми б сьогодні не сиділи в цьому кабінеті, а російські танки були б у Варшаві, Празі чи Вільнюсі. Ми захищаємо не тільки свою землю, а й всю Європу. Це достатній доказ того, що підготовка до війни велася.

Інша справа, що ми не могли допустити паніки. Першим завданням росіян була дестабілізація суспільства. Якби спалахнула масова паніка, ніхто б не впорався з нею. На совісті Путіна всі жертви серед мирного населення, і ніхто не поспішає притягувати його до відповідальності".

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у серпневому інтерв'ю Washington Post заявив, що українську владу попереджали про російське вторгнення, проте конкретних даних партнери не надавали. Він також сказав, що якби українцям розповідали про можливу війну раніше, то це призвело б до масштабної паніки, і захищатися було б важче.

Теми: війнаРНБОДанілов
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