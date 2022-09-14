Данилов на вопрос "почему украинцев не предупредили о войне": Не могли допустить паники

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов настаивает, что украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.

Источник: Данилов в интервью Wirtualna Polska, перевод предоставлен Аппаратом СНБО

Детали: У секретаря СНБО спросили, почему украинские политики успокаивали общественность на фоне неоднократных предупреждений американской разведки.

"Почему украинцы прямо не услышали, что начнется полномасштабная война? Вам не кажется, что тогда удалось избежать многих жертв?", - спросили журналисты издания.

Прямая речь Данилова: "Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство тому, что подготовка к войне велась.

Другое дело, что мы не могли допустить паники. Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения и никто не спешит привлекать его к ответственности".

Напомним: Президент Зеленский в августовском интервью Washington Post заявил, что украинские власти предупреждали о российском вторжении, однако конкретных данных партнеры не предоставляли. Он также сказал, что если бы украинцам рассказывали о возможной войне раньше, это привело бы к масштабной панике, и защищаться было бы труднее.