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Данилов на вопрос "почему украинцев не предупредили о войне": Не могли допустить паники

Валентина РоманенкоСреда, 14 сентября 2022, 13:53
Данилов на вопрос почему украинцев не предупредили о войне: Не могли допустить паники
Алексей Данилов. фото Getty Images

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов настаивает, что украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.

Источник: Данилов в интервью Wirtualna Polska, перевод предоставлен Аппаратом СНБО

Детали: У секретаря СНБО спросили, почему украинские политики успокаивали общественность на фоне неоднократных предупреждений американской разведки.

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"Почему украинцы прямо не услышали, что начнется полномасштабная война? Вам не кажется, что тогда удалось избежать многих жертв?", - спросили журналисты издания.

Прямая речь Данилова: "Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство тому, что подготовка к войне велась.

Другое дело, что мы не могли допустить паники. Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения и никто не спешит привлекать его к ответственности".

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Напомним: Президент Зеленский в августовском интервью Washington Post заявил, что украинские власти предупреждали о российском вторжении, однако конкретных данных партнеры не предоставляли. Он также сказал, что если бы украинцам рассказывали о возможной войне раньше, это привело бы к масштабной панике, и защищаться было бы труднее.

Темы: войнаСНБОДанилов
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