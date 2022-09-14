Данілов: Олігархічні клани зараз не мають жодного впливу на українську політику
Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що олігархічні клани наразі не мають жодного впливу на українську політику.
Джерело: Данілов в інтерв'ю Wirtualna Polska, переклад надано Апаратом РНБО
Деталі: Журналісти видання поцікавилися, коли ми дізнаємося остаточний список українських олігархів.
Данілов зізнався, що війна ускладнює роботу над реєстром. Уряд не контролює частини української території, тому складно оцінити статки деяких людей. Однак, на думку секретаря РНБО, антиолігархічний закон уже запрацював.
За словами Данілова, олігархи роблять кроки, щоб не потрапити в реєстр.
Пряма мова: "Його мета (реєстру –ред.) – побудова прозорої системи, справедливого упорядкування відносин між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів ми хочемо мати бізнесменів, які створюватимуть робочі місця.
Саме система дозволяла функціонувати олігархам. Коза не винна, що з’їла капусту з незагородженого городу. У нас парканів не було, тому цю капусту могли їсти всі.
Зараз олігархічні клани не мають впливу на українську політику, через війну вони втрачають вплив на країну. Я не знаю, що буде в майбутньому, але я б хотів, щоб це питання ніколи не поверталося до нас".
Передісторія:
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.
- У грудні 2021 року секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.
- 9 червня 2022 року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність.
- В липні Данілов заявляв, що реєстр олігархів готовий, суб’єкти подання готують відповідні документи для направлення в РНБО. Прізвища в реєстрі повинні з'являтися після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.