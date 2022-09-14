Данілов: Олігархічні клани зараз не мають жодного впливу на українську політику

Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що олігархічні клани наразі не мають жодного впливу на українську політику.

Джерело: Данілов в інтерв'ю Wirtualna Polska, переклад надано Апаратом РНБО

Деталі: Журналісти видання поцікавилися, коли ми дізнаємося остаточний список українських олігархів.

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Данілов зізнався, що війна ускладнює роботу над реєстром. Уряд не контролює частини української території, тому складно оцінити статки деяких людей. Однак, на думку секретаря РНБО, антиолігархічний закон уже запрацював.

За словами Данілова, олігархи роблять кроки, щоб не потрапити в реєстр.

Пряма мова: "Його мета (реєстру –ред.) – побудова прозорої системи, справедливого упорядкування відносин між бізнесом, владою та суспільством. Замість олігархів ми хочемо мати бізнесменів, які створюватимуть робочі місця.

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Саме система дозволяла функціонувати олігархам. Коза не винна, що з’їла капусту з незагородженого городу. У нас парканів не було, тому цю капусту могли їсти всі.

Зараз олігархічні клани не мають впливу на українську політику, через війну вони втрачають вплив на країну. Я не знаю, що буде в майбутньому, але я б хотів, щоб це питання ніколи не поверталося до нас".

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