Данилов: Олигархические кланы сейчас не имеют влияния на украинскую политику

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что олигархические кланы сейчас не оказывают никакого влияния на украинскую политику.

Источник: Данилов в интервью Wirtualna Polska, перевод предоставлен Аппаратом СНБО

Детали: Журналисты издания поинтересовались, когда мы узнаем окончательный список украинских олигархов.

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Данилов признался, что война усложняет работу над реестром. Правительство не контролирует части украинской территории, поэтому сложно оценить материальное состояние некоторых людей. Однако, по мнению секретаря СНБО, антиолигархический закон уже заработал.

По словам Данилова, олигархи предпринимают шаги, чтобы не попасть в реестр.

Прямая речь: "Его цель (реестр – ред.) – построение прозрачной системы, справедливого упорядочения отношений между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов мы хотим иметь бизнесменов, которые будут создавать рабочие места.

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Именно система позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из неогороженного огорода. У нас заборов не было, потому эту капусту могли есть все.

Сейчас олигархические кланы не оказывают влияния на украинскую политику, из-за войны они теряют влияние на страну. Я не знаю, что будет в будущем, но я бы хотел, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам".

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