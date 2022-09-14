Данилов: Олигархические кланы сейчас не имеют влияния на украинскую политику
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что олигархические кланы сейчас не оказывают никакого влияния на украинскую политику.
Источник: Данилов в интервью Wirtualna Polska, перевод предоставлен Аппаратом СНБО
Детали: Журналисты издания поинтересовались, когда мы узнаем окончательный список украинских олигархов.
Данилов признался, что война усложняет работу над реестром. Правительство не контролирует части украинской территории, поэтому сложно оценить материальное состояние некоторых людей. Однако, по мнению секретаря СНБО, антиолигархический закон уже заработал.
По словам Данилова, олигархи предпринимают шаги, чтобы не попасть в реестр.
Прямая речь: "Его цель (реестр – ред.) – построение прозрачной системы, справедливого упорядочения отношений между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов мы хотим иметь бизнесменов, которые будут создавать рабочие места.
Именно система позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту из неогороженного огорода. У нас заборов не было, потому эту капусту могли есть все.
Сейчас олигархические кланы не оказывают влияния на украинскую политику, из-за войны они теряют влияние на страну. Я не знаю, что будет в будущем, но я бы хотел, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам".
Предыстория:
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.
- В декабре 2021 года секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.
- 9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность.
- В июле Данилов заявлял, что реестр олигархов готов, субъекты представления готовят соответствующие документы для направления в СНБО. Фамилии в реестре должны появляться после того, как будет принято решение СНБО относительно того, что то или иное лицо признано олигархом.