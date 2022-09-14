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Близько 6% території Харківщини ще під окупацією – голова ОВА

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 20:25
Близько 6% території Харківщини ще під окупацією – голова ОВА
Олег Синєгубов. Фото ОПУ

Станом на 14 вересня на Харківщині повністю звільнені від росіян 16 громад – наразі ще близько 6% території області залишаються під окупацією.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова під час наради під головуванням Володимира Зеленського 14 вересня

Дослівно ОПУ: "Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував президента, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини".

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Деталі: Голова ОВА додав, що наразі в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури – йдеться про електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.

Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на звільнених територіях і закликав збільшити кількість бригад енергетиків та працівників ДСНС, щоб пришвидшити цей процес. 

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Теми: Харківська областьдеокупаціяокупація
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