Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Близько 6% території Харківщини ще під окупацією – голова ОВА

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 20:25
Олег Синєгубов. Фото ОПУ

Станом на 14 вересня на Харківщині повністю звільнені від росіян 16 громад – наразі ще близько 6% території області залишаються під окупацією.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова під час наради під головуванням Володимира Зеленського 14 вересня

Дослівно ОПУ: "Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував президента, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини".

Деталі: Голова ОВА додав, що наразі в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури – йдеться про електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.

Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на звільнених територіях і закликав збільшити кількість бригад енергетиків та працівників ДСНС, щоб пришвидшити цей процес. 

Передісторія:  

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьдеокупаціяокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Президентка Єврокомісії прибула до Києва

У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками удару по дамбі – рівень води спадає

Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента

Контрнаступ на Харківщині: Данілов назвав співвідношення втрат ЗСУ і окупантів

Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харківська область
У звільненій Балаклії на розтяжці окупантів підірвався електрик - міськрада
Зеленський про Ізюм і Балаклію: Бачимо те саме, що в Бучі
У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції
Останні новини
10:02
На Донеччині 2 загиблих цивільних за добу: росіяни активно обстрілюють Бахмут
09:55
Президентка Єврокомісії прибула до Києва
09:51
Більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні – опитування
09:42
Казахстан консультується зі США і Єврокомісією, щоб не потрапити під антиросійські санкції
09:33
Вірменія заявила про припинення вогню після нових зіткнень з Азербайджаном
09:31
МВФ змінив керівника місії до України
09:27
Росіяни за добу втратили 13 танків, 4 літаки і 200 окупантів
09:24
Лідери країн не хочуть їхати автобусами на похорон Єлизавети II, вимагають винятків – ЗМІ
09:06
Росіяни вночі обстріляли Миколаїв та Очаків, по Чорноморці вдарили ракетами
09:00
Шольц: Німецька зброя відіграла вирішальну роль у недавніх успіхах України
Усі новини...