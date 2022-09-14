Около 6% территории Харьковщины еще под оккупацией – глава ОВА

По состоянию на 14 сентября в Харьковской области полностью освобождены от россиян 16 общин – сейчас еще около 6% территории области остаются под оккупацией.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова во время совещания под председательством Владимира Зеленского 14 сентября

Дословно ОПУ: "Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал президента, что в регионе полностью деоккупированы 16 общин, частично деоккупированы семь общин. Под оккупацией остается около 6% территории области, в то время как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% Харьковщины".

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Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас в регионе проводят работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры – речь идет об электроснабжении, мобильной связи и работе медицинских учреждений.

Зеленский отметил важность скорейшего возобновления электроснабжения на освобожденных территориях и призвал увеличить количество бригад энергетиков и работников ГСЧС, чтобы ускорить этот процесс.

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