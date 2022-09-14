Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Около 6% территории Харьковщины еще под оккупацией – глава ОВА

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 20:25
Олег Синегубов. Фото ОПУ

По состоянию на 14 сентября в Харьковской области полностью освобождены от россиян 16 общин – сейчас еще около 6% территории области остаются под оккупацией.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова во время совещания под председательством Владимира Зеленского 14 сентября

Дословно ОПУ: "Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал президента, что в регионе полностью деоккупированы 16 общин, частично деоккупированы семь общин. Под оккупацией остается около 6% территории области, в то время как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% Харьковщины".

Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас в регионе проводят работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры – речь идет об электроснабжении, мобильной связи и работе медицинских учреждений.

Зеленский отметил важность скорейшего возобновления электроснабжения на освобожденных территориях и призвал увеличить количество бригад энергетиков и работников ГСЧС, чтобы ускорить этот процесс.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьдеоккупацияоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Кривом Роге всю ночь боролись с последствиями удара по дамбе – уровень воды падает

Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"

Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента

Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьковская область
В освобожденной Балаклее на растяжке оккупантов подорвался электрик - горсовет
Зеленский об Изюме и Балаклее: Видим то же, что в Буче
В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции
Последние новости
09:55
Президент Еврокомиссии прибыла в Киев
09:51
Большинство населения Словакии хочет победы России в войне – опрос
09:42
Казахстан консультируется с США и Еврокомиссией, чтобы не попасть под антироссийские санкции
09:33
Армения заявила о прекращении огня после новых столкновений с Азербайджаном
09:31
МВФ сменил руководителя миссии в Украину
09:27
Россияне за сутки потеряли 13 танков, 4 самолета и 200 оккупантов
09:24
Лидеры стран не хотят ехать автобусами на похороны Елизаветы II, требуют исключений – СМИ
09:06
Россияне ночью обстреляли Николаев и Очаков, по Черноморке ударили ракетами
09:00
Шольц: Немецкое оружие сыграло решающую роль в недавних успехах Украины
08:56
Британская разведка: Россияне бросили ценную технику в Харьковской области – паника и проблемы с управлением
Все новости...