Після ударів по Кривому Рогу рівень води в Інгульці зростає, є ризик підтоплення – ОП
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті російських ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець змінюється щогодини, є загроза підтоплення.
Джерело: Тимошенко у Telegram
Пряма мова заступника керівника ОП: "Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу.
На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину (ймовірно Тимошенко мав на увазі щогодини – ред.). Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів".
Деталі: Тимошенко додав, що рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.
Також ведеться спостереження за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.
Заступник керівника Офісу президента додав, що "ситуація контрольована", а до якнайшвидшої ліквідації загрози залучені всі служби.
Передісторія:
- Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста лишилися без води.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто.
- Після того як Росія завдала ракетного удару по об’єктах гідротехнічної інфраструктури у Кривому Розі спостерігаються перебої із постачанням води.