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Після ударів по Кривому Рогу рівень води в Інгульці зростає, є ризик підтоплення – ОП

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 22:45
Затоплені будинки у Кривому Розі. Фото місцевого сайту www.0564.ua

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті російських ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець змінюється щогодини, є загроза підтоплення.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Пряма мова заступника керівника ОП: "Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу.

На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину (ймовірно Тимошенко мав на увазі щогодини – ред.). Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів".

Деталі: Тимошенко додав, що рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Також ведеться спостереження за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.  

 
Фото місцевого сайту  "Перший Криворізький"

Заступник керівника Офісу президента додав, що "ситуація контрольована", а до якнайшвидшої ліквідації загрози залучені всі служби.

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Теми: Кривий РігРосіявійна
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