Після ударів по Кривому Рогу рівень води в Інгульці зростає, є ризик підтоплення – ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті російських ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець змінюється щогодини, є загроза підтоплення.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Пряма мова заступника керівника ОП: "Щодо дій та наслідків від ракетного бомбардування гідротехнічних споруд Кривого Рогу.



На місці удару спостерігається виток води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину (ймовірно Тимошенко мав на увазі щогодини – ред.). Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів".



Деталі: Тимошенко додав, що рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости.

Також ведеться спостереження за приватним сектором, будинки якого знаходяться у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

Фото місцевого сайту "Перший Криворізький"

Заступник керівника Офісу президента додав, що "ситуація контрольована", а до якнайшвидшої ліквідації загрози залучені всі служби.

Передісторія:

Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста лишилися без води.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти ракетними ударами по Кривому Рогу здійснили спробу затопити місто.

Після того як Росія завдала ракетного удару по об’єктах гідротехнічної інфраструктури у Кривому Розі спостерігаються перебої із постачанням води.