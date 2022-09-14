После ударов по Кривому Рогу уровень воды в Ингульце растет, есть риск подтопления – ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате российских ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час, есть угроза подтопления.
Источник: Тимошенко в Telegram
Прямая речь заместителя руководителя ОП: "Относительно действий и последствий от ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога.
На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час (вероятно, Тимошенко имел в виду каждый час – ред.). Мы четко понимаем масштабы задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов".
Детали: Тимошенко добавил, что уровень воды на улицах города постоянно мониторят специальные посты.
Также ведется наблюдение за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.
Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что "ситуация контролируемая", а для скорейшей ликвидации угрозы привлечены все службы.
Предыстория:
- Под вечер 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ракетными ударами по Кривому Рогу предприняли попытку затопить город.
- После того как Россия нанесла ракетный удар по объектам гидротехнической инфраструктуры в Кривом Роге, наблюдаются перебои с поставкой воды.