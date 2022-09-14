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После ударов по Кривому Рогу уровень воды в Ингульце растет, есть риск подтопления – ОП

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 22:45
Затопленные дома в Кривом Роге. Фото местного сайта www.0564.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате российских ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час, есть угроза подтопления.

Источник: Тимошенко в Telegram

Прямая речь заместителя руководителя ОП: "Относительно действий и последствий от ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога.

На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час (вероятно, Тимошенко имел в виду каждый час – ред.). Мы четко понимаем масштабы задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов".

Детали: Тимошенко добавил, что уровень воды на улицах города постоянно мониторят специальные посты.

Также ведется наблюдение за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления. 

 
ФОТО МЕСТНОГО САЙТА"ПЕРВЫЙ КРИВОРОЖСКИЙ"

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что "ситуация контролируемая", а для скорейшей ликвидации угрозы привлечены все службы.

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Темы: Кривой РогРосcиявойна
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