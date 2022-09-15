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В отношении мэра Чернигова составили два админпротокола, один из них из-за коррупции – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 14:42
фото: ФБ Атрошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол о конфликте интересов в отношении Черниговского городского головы Владислава Атрошенко.

Источник: собеседники "Интерфакс-Украина" в комиссии

Детали: Кроме того, источник сообщил, что 15 сентября НАПК относительно Атрошенко также составили протокол о коррупции.

Обновлено: Позже в пресс-службе городского головы Чернигова подтвердили, что мэр получил протокол из-за конфликта интересов.

Претензия НАПК касается того, что 2 июля водитель Атрошенко выехал за границу через пункт пропуска "Шегини" на автомобиле жены мэра Чернигова Tesla Model X. Самому Антрошенко тогда отказали в пересечении границы.

Жена Атрошенко 5 марта покинула территорию Украины из-за "Шегини" за рулем служебного автомобиля мэра Чернигова Toyota Camry.

НАПК усмотрел в этом частный интерес Атрошенко.

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В комиссии считают, что его водитель, у которого была согласована командировка в Швейцарию вместе с мэром, пересек границу Украины, в интересах Атрошенко, чтобы передать его частный автомобиль супруге мэра.

Напомним: 

  • 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
  • Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
  • Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

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Темы: ЧерниговвластьНАПКкоррупция
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