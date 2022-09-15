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Удар по Кривому Рогу: підтопило понад 100 будинків та подвір'їв

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 12:46
Удар по Кривому Рогу: підтопило понад 100 будинків та подвір'їв
фото ДСНС

Внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець підтопило понад 100 будинків та подвір'їв, людей евакуювали.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У Кривому Розі продовжують боротися з наслідками російської ракетної атаки, яка сталася напередодні.

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Внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода. На різних ділянках – від 1 до  2 метрів. Підтопило понад 100 будинків та подвір’їв. Людей евакуювали, зазначають рятувальники.

 

Рівень води вже вдалося знизити на 40 см, він продовжує падати. На місці всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають й нині.

Цьому передувало: Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища.

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Володимир Зеленський й Олександр Вілкул заявили, що мета цього теракту – затопити Кривий Ріг, "змити водою" частину міста.

Президент заявив, що "негідники, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись здалеку", через що Росія історично програє.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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