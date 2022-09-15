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Удар по Кривому Рогу: подтопило более 100 домов и подворий

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 12:46
фото ГСЧС

В результате повреждения гидротехнических сооружений на реке Ингулец подтопило более 100 домов и подворий, людей эвакуировали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В Кривом Роге продолжают бороться с последствиями произошедшей накануне российской ракетной атаки.

В результате повреждения гидротехнических сооружений города на реке Ингулец поднялась вода. На разных участках – от 1 до 2 метров. Подтопило более 100 домов и подворий. Людей эвакуировали, отмечают спасатели.

 

Уровень воды уже удалось снизить на 40 см, он продолжает падать. На месте всю ночь работали спасатели и аварийные службы. Работы продолжаются и сейчас.

Этому предшествовало: Вечером 14 сентября российская армия выпустила 8 крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге – дамбе Карачуновского водохранилища.

Владимир Зеленский и Александр Вилкул заявили, что цель этого теракта – затопить Кривой Рог, "смыть водой" часть города.

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Президент заявил, что "негодяи, скрывшись с поля боя, пытаются навредить откуда-то издалека", из-за чего Россия исторически проиграет.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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