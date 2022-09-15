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Военных РФ не предупредили о "перегруппировке" на Харьковщине – ГУР

"Украинская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 16:18
Военных РФ не предупредили о перегруппировке на Харьковщине – ГУР
Последствия "перегруппировки", фото С САЙТА ГУР

Согласно полученным разведкой перехватам, российских военных командование не предупредило о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов

Прямая речь: "Есть официальная версия генштаба РФ и Министерства обороны о перегруппировке, но о ней точно "забыли" сообщить личному составу, который был в Харьковской области.

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Они (военные РФ – ред.) не в курсе о перегруппировке и активно рассказывают своим собеседникам на другом конце провода о побеге, о колоссальных потерях, о плене, в который попадает значительное количество подразделений, о бегущих с поля боя кадыровцах".

Детали: По его словам, отступление оккупантов с Харьковщины может помочь многим россиянам понять, какова ситуация на фронте на самом деле.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. С
  • ВС РФ, убегая с Харьковщины, покидали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.
  • В администрации российского президента заявили, что военное командование информирует Владимира Путина о перегруппировке войск России на поле боя в Украине.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcияразведка
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