У Кремлі запевнили, що Путін в курсі відступу військ РФ в Україні

В адміністрації російського президента заявили, що військове командування інформує Володимира Путіна про перегрупування військ Росії на полі бою в Україні.

Джерело: речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, радіо "Маяк"

Пряма мова Пєскова: "Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові під час "спецоперації", доповідаються верховному головнокомандувачу.

Президент (Путін) перебуває на постійному, можна сказати цілодобовому зв'язку і з міністром оборони, і з усіма воєначальниками. Звісно, по-іншому і бути не може в ході виконання "спеціальної військової операції".

"Спеціальна військова операція" триває і буде тривати до досягнення тих цілей, які спочатку було поставлено".

Деталі: Крім того, Пєсков заявив, що відгукуватися на заклик президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про проведення переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського "передумов жодних немає".

Пряма мова Пєскова: "Ми не вбачаємо нині жодної переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів (між Києвом та Москвою – ред.)".

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