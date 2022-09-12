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У Кремлі запевнили, що Путін в курсі відступу військ РФ в Україні

Олена РощінаПонеділок, 12 вересня 2022, 14:01
Дмитро Пєсков, фото GLOBAL LOOK PRESS

В адміністрації російського президента заявили, що військове командування інформує Володимира Путіна про перегрупування військ Росії на полі бою в Україні.

Джерело: речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, радіо "Маяк"

Пряма мова Пєскова: "Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові під час "спецоперації", доповідаються верховному головнокомандувачу.

Президент (Путін) перебуває на постійному, можна сказати цілодобовому зв'язку і з міністром оборони, і з усіма воєначальниками. Звісно, по-іншому і бути не може в ході виконання "спеціальної військової операції".

"Спеціальна військова операція" триває і буде тривати до досягнення тих цілей, які спочатку було поставлено".

Деталі: Крім того, Пєсков заявив, що відгукуватися на заклик президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про проведення переговорів Володимира Путіна та Володимира Зеленського "передумов жодних немає".

Пряма мова Пєскова: "Ми не вбачаємо нині жодної переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів (між Києвом та Москвою – ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало:

  • Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. За підрахунками аналітиків, ЗСУ за перші дні вересня відвоювали більше територій, ніж росіяни захопили з квітня. 
  • ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.
  • Президент України Володимир Зеленський 10 вересня заявив, що зараз неможливі жодні переговори з Росією щодо завершення війни, бо російська сторона не може сформулювати адекватних позицій і навряд чи дотримається власних обіцянок, а українське суспільство "не хоче говорити з терористами".
  • Російська влада називає війну "спецоперацією" і від її початку не раз змінювала свою риторику, заявляла одні цілі ("звільнення" Донбасу, "денацифікація" і "демілітаризація" України, спротив НАТО, запобігання війні), а переслідувала інші (захоплення українських територій і створення сухопутного коридору до окупованого у 2014 році Криму).

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Теми: ПутінРосіявійнапереговори
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