НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни
Національне антикорупційне бюро розшукує екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.
Джерело: пресслужба НАБУ
Деталі: НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні.
Правоохоронці повідомляють, що заяви Деркача, які він озвучив у 2019 році щодо Джо Байдена та його сина, були російською кампанією, яка хотіла вплинути на вибори у США.
За свої "послуги" Деркач "підзаробив" більше ніж пів мільйона доларів.
Дослівно: "У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.
За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком".
Що передувало:
- У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.
- Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.
- 24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
- СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.