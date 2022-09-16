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НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 вересня 2022, 10:13
НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни
АНДРІЙ ДЕРКАЧ. ФОТО: ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

Національне антикорупційне бюро розшукує екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою. 

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні.

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Правоохоронці повідомляють, що заяви Деркача, які він озвучив у 2019 році щодо Джо Байдена та його сина, були російською кампанією, яка хотіла вплинути на вибори у США.

За свої "послуги" Деркач "підзаробив" більше ніж пів мільйона доларів.  

Дослівно: "У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

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За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком".

 

Що передувало:

  • У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.
  • Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.
  • 24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
  • СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

Теми: НАБУДеркач Андрійдержзрадарозшук
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