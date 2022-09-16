НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни

Національне антикорупційне бюро розшукує екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: НАБУ і САП повідомили, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні.

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Правоохоронці повідомляють, що заяви Деркача, які він озвучив у 2019 році щодо Джо Байдена та його сина, були російською кампанією, яка хотіла вплинути на вибори у США.

За свої "послуги" Деркач "підзаробив" більше ніж пів мільйона доларів.

Дослівно: "У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

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За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком".

Що передувало: