Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ разыскивает Деркача, которого завербовали россияне

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 10:13
АНДРЕЙ ДЕРКАЧ. ФОТО: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-нардепа Андрея Деркача, которого считают завербованным российской разведкой.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: НАБУ и САП сообщили, что разоблачили бывшего нардепа на госизмене и незаконном обогащении.

Правоохранители сообщают, что заявления Деркача, которые он озвучил в 2019 году по поводу Джо Байдена и его сына, были российской кампанией, которая хотела повлиять на выборы в США.

За свои "услуги" Деркач "подзаработал" более полумиллиона долларов.

Дословно: "В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупцию у корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но нацелены они были на тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.

Через три года НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "заработал" на этом 567 тыс. дол. США. Теперь этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском".

ВИДЕО ДНЯ
 

Что предшествовало:

  • В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
  • Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
  • 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
  • СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: НАБУДеркач Андрейгосизменарозыск
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский не считает, что война приближается к концу

"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Суд забрал у компании Коломойского право эксплуатировать аэропорт Днепра

Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

Заместитель гауляйтера Бердянска убит вместе с женой, которая отвечала за "референдум"

видеоВ море нашли дырявый плот с вещами моряков из затонувшего крейсера "Москва"

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

НАБУ
Избрание директора НАБУ: Рада отказалась от скандального законопроекта, проголосовала другой
Законопроект о НАБУ, обеспокоевший G7, исчез из повестки дня парламента
G7 озабочена законопроектом, который может "убить" независимость НАБУ
Последние новости
02:07
ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"
01:30
Беларусь снова продолжила военные учения
00:54
Президент Эстонии: не стоит недооценивать исходящую из России угрозу
00:20
Вражеские обстрелы Сумщины: 20 прилетов и 3 пулеметные очереди по общинам
23:49
Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей FA-50
23:34
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти – ОВА
23:11
Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что совершила в Буче
23:10
Президент Эстонии: не стоит недооценивать исходящую из России угрозу
22:49
На Харьковщине спасли 7 граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты – Зеленский
22:43
Кулеба сказал гендиректору МАГАТЭ, как можно обеспечить безопасность ЗАЭС
Все новости...