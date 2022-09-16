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НАБУ разыскивает Деркача, которого завербовали россияне

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 10:13
НАБУ разыскивает Деркача, которого завербовали россияне
АНДРЕЙ ДЕРКАЧ. ФОТО: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-нардепа Андрея Деркача, которого считают завербованным российской разведкой.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: НАБУ и САП сообщили, что разоблачили бывшего нардепа на госизмене и незаконном обогащении.

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Правоохранители сообщают, что заявления Деркача, которые он озвучил в 2019 году по поводу Джо Байдена и его сына, были российской кампанией, которая хотела повлиять на выборы в США.

За свои "услуги" Деркач "подзаработал" более полумиллиона долларов.

Дословно: "В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупцию у корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но нацелены они были на тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.

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Через три года НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "заработал" на этом 567 тыс. дол. США. Теперь этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском".

 

Что предшествовало:

  • В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
  • Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
  • 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
  • СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

Темы: НАБУДеркач Андрейгосизменарозыск
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