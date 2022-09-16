НАБУ разыскивает Деркача, которого завербовали россияне

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает экс-нардепа Андрея Деркача, которого считают завербованным российской разведкой.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: НАБУ и САП сообщили, что разоблачили бывшего нардепа на госизмене и незаконном обогащении.

Правоохранители сообщают, что заявления Деркача, которые он озвучил в 2019 году по поводу Джо Байдена и его сына, были российской кампанией, которая хотела повлиять на выборы в США.

За свои "услуги" Деркач "подзаработал" более полумиллиона долларов.

Дословно: "В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупцию у корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но нацелены они были на тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.

Через три года НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "заработал" на этом 567 тыс. дол. США. Теперь этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском".

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