Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"
П'ятниця, 16 вересня 2022, 14:11
Так званого "заступника глави" окупаційної адмінстрації Бердянська Олега Бойка 16 вересня вбито разом з дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" у місті.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на окупаційну адміністрацію Бердянська
Дослівно: "Біля свого гаража було вбито заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму".
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Деталі: Колаборант Володимир Рогов стверджує, що інцидент стався у мікрорайоні Колонія. Окупанти не уточнили деталей вбивства.
Довідково: Олег Бойко у 2020 році балотувався у мери Бердянська від ОПЗЖ.
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