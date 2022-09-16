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Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 14:11
Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за референдум
Колаборанти, фото з Telegram окупанта Володимира Рогова

Так званого "заступника глави" окупаційної адмінстрації Бердянська Олега Бойка 16 вересня вбито разом з дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" у місті. 

Джерело: Інтерфакс із посиланням на окупаційну адміністрацію Бердянська

Дослівно: "Біля свого гаража було вбито заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму". 

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Деталі: Колаборант Володимир Рогов стверджує, що інцидент стався у мікрорайоні Колонія. Окупанти не уточнили деталей вбивства. 

Довідково: Олег Бойко у 2020 році балотувався у мери Бердянська від ОПЗЖ.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В окупованому Бердянську 26 серпня від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.
  • У вересні так званий "коменданта" Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області, втратив ноги.

Теми: Бердянськокупація
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