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Заместитель гауляйтера Бердянска убит вместе с женой, которая отвечала за "референдум"

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 14:11
Заместитель гауляйтера Бердянска убит вместе с женой, которая отвечала за референдум
Колобаранты, фото из Telegram оккупанта Владимира Рогова

Так называемый "заместитель главы" оккупационной администрации Бердянска Олег Бойко убит 16 сентября вместе с женой, которая возглавляла избирательную комиссию по проведению "референдума" в городе.

Источник: Интерфакс со ссылкой на оккупационную администрацию Бердянска

Дословно: "У своего гаража был убит заместитель председателя военно-гражданской администрации г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олега Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума".

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Детали: Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что инцидент произошел в микрорайоне Колония. Оккупанты не уточнили деталей убийства.

Справка: Олег Бойко в 2020 году баллотировался в мэры Бердянска от ОПЗЖ.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В оккупированном Бердянске 26 августа от осколочных ранений погиб так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.
  • В сентябре так называемый "коменданта" Бердянска Артем Бардин, чей автомобиль взорвали в центре оккупированного города возле Запорожской области, потерял ноги.

Темы: Бердянскоккупация
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