На Одещині знесли пам'ятник Карлу Марксу

В місті Арциз на Одещині демонтували пам'ятник Карлу Марксу, ідентичний монумент у селі Холмське також планують прибрати.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Пам’ятник розташований перед будівлею міськради Арцизу. Його планувають перенести до музею. Також місцева влада хоче демонтувати ідентичний монумент в селі Холмське.

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Як повідомляє "Суспільне", рішення про демонтаж та видозміну ряду пам'яток прийняли на сесії Арцизької міської ради. Зокрема, планують перенести на територію храмового комплексу пам’ятник Дмітрію Донському та монахам Ослябя та Пєрєсвету, а також змінити дату з "1941-1945" на "1939-1945" роки та змінити підпис з "Ніхто не забутий ніщо не забуто" російською на "Ніколи знову" на монументі загиблим воїнам.

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