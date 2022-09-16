На Одещині знесли пам'ятник Карлу Марксу

В місті Арциз на Одещині демонтували пам'ятник Карлу Марксу, ідентичний монумент у селі Холмське також планують прибрати.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Пам’ятник розташований перед будівлею міськради Арцизу. Його планувають перенести до музею. Також місцева влада хоче демонтувати ідентичний монумент в селі Холмське.

Як повідомляє "Суспільне", рішення про демонтаж та видозміну ряду пам'яток прийняли на сесії Арцизької міської ради. Зокрема, планують перенести на територію храмового комплексу пам’ятник Дмітрію Донському та монахам Ослябя та Пєрєсвету, а також змінити дату з "1941-1945" на "1939-1945" роки та змінити підпис з "Ніхто не забутий ніщо не забуто" російською на "Ніколи знову" на монументі загиблим воїнам.

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