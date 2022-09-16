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В Одесской области снесли памятник Карлу Марксу

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 16:03
В Одесской области снесли памятник Карлу Марксу
Демонтаж памятника, фото Суспильне

В городе Арциз в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу, идентичный монумент в селе Холмское также планируют убрать.

Источник: "Суспильне"

Детали: Памятник расположен перед зданием горсовета Арциза. Его планируют перенести в музей. Также планируется демонтировать идентичный монумент в селе Холмское.

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Как сообщает "Суспильне", решение о демонтаже и видоизменении ряда памятников приняли на сессии Арцизского городского совета. В частности, планируют перенести на территорию храмового комплекса памятник Дмитрию Донскому и монахам Ослябя и Пересвету, а также изменить дату с "1941-1945" на "1939-1945" года и изменить подпись с "Никто не забыт ничто не забыто" на русском на "Никогда снова" на монументе погибшим воинам.

 

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Темы: Одесская областьдекоммунизация
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