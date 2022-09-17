Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сім'ю колаборантів у Бердянську вбили вогнепальними в голову – росЗМІ

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 12:48
Убиті колаборанти Олег та Людмила Бойко. ФОТО З TELEGRAM ОКУПАНТА ВОЛОДИМИРА РОГОВА

Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі – у нього було два вогнепальні поранення в ногу та одне – у голову, у його дружини – вогнепальне в голову.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова представника окупантів: "На місці злочину було виявлено два тіла – жіноче та чоловіче. Жіноче тіло було знайдене в тій стороні (недалеко від гаража – ред.) на лівому боці з вогнепальним пораненням у голову. Також було знайдено тіло чоловіка, що перебувало у гаражі. У нього – два вогнепальні поранення в ногу та вогнепальне поранення в голову".

Деталі: За даними "РИА Новости", на місці вбивства знайшли 6 гільз 9-мм, ймовірно, випущених з пістолета Макарова.

Свідки розповіли, що постріли були глухі, тож окупанти припускають, що стріляли з пістолета з глушником.

Зазначається, що "слідство" розглядає кілька версій убивства – зокрема, "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 вересня стало відомо, що так званого "заступника глави" окупаційної адмінстрації Бердянська Олега Бойка вбили разом з дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" у місті. Бойко у 2020 році балотувався у мери Бердянська від ОПЗЖ.
  • 26 серпня в окупованому Бердянську від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.
  • У вересні так званий "коменданта" Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області, втратив ноги.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Бердянськколабораціявбивство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом

Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

ЗАЕС знову підключили до енергомережі України – МАГАТЕ

У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Бердянськ
Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"
На окупованому Запоріжжі зник мобільний зв’язок – ЗМІ
Підрив "коменданта" Бердянська: окупанти змінили версію з "трупа" на "залишився без ніг"
Останні новини
03:30
WSJ: Закуплені Росією іранські дрони-камікадзе несуть нові загрози для українських військ
02:33
ОК "Південь": ЗСУ відправили на дно російську баржу з технікою і персоналом
01:41
Спікерка Палати представників США прибула до Вірменії
00:45
Моді — Путіну: Зараз не епоха війни
23:59
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади
23:31
В Ізюмі ексгумували 59 тіл, більшість має сліди насильницької смерті – ОВА
23:14
У Мюнхені після двох років "ковідної" перерви відкрився Октоберфест
22:50
"Осудом геноцид не спинити": глава МЗС Литви закликав дати Україні танки
22:41
Зеленський пригрозив окупантам: Будемо бити міцніше, ніж до цього
22:27
Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл
Усі новини...