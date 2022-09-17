Сім'ю колаборантів у Бердянську вбили вогнепальними в голову – росЗМІ
Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі – у нього було два вогнепальні поранення в ногу та одне – у голову, у його дружини – вогнепальне в голову.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова представника окупантів: "На місці злочину було виявлено два тіла – жіноче та чоловіче. Жіноче тіло було знайдене в тій стороні (недалеко від гаража – ред.) на лівому боці з вогнепальним пораненням у голову. Також було знайдено тіло чоловіка, що перебувало у гаражі. У нього – два вогнепальні поранення в ногу та вогнепальне поранення в голову".
Деталі: За даними "РИА Новости", на місці вбивства знайшли 6 гільз 9-мм, ймовірно, випущених з пістолета Макарова.
Свідки розповіли, що постріли були глухі, тож окупанти припускають, що стріляли з пістолета з глушником.
Зазначається, що "слідство" розглядає кілька версій убивства – зокрема, "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ".
Передісторія:
- 16 вересня стало відомо, що так званого "заступника глави" окупаційної адмінстрації Бердянська Олега Бойка вбили разом з дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" у місті. Бойко у 2020 році балотувався у мери Бердянська від ОПЗЖ.
- 26 серпня в окупованому Бердянську від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.
- У вересні так званий "коменданта" Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області, втратив ноги.