Сім'ю колаборантів у Бердянську вбили вогнепальними в голову – росЗМІ

Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі – у нього було два вогнепальні поранення в ногу та одне – у голову, у його дружини – вогнепальне в голову.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова представника окупантів: "На місці злочину було виявлено два тіла – жіноче та чоловіче. Жіноче тіло було знайдене в тій стороні (недалеко від гаража – ред.) на лівому боці з вогнепальним пораненням у голову. Також було знайдено тіло чоловіка, що перебувало у гаражі. У нього – два вогнепальні поранення в ногу та вогнепальне поранення в голову".

Деталі: За даними "РИА Новости", на місці вбивства знайшли 6 гільз 9-мм, ймовірно, випущених з пістолета Макарова.

Свідки розповіли, що постріли були глухі, тож окупанти припускають, що стріляли з пістолета з глушником.

Зазначається, що "слідство" розглядає кілька версій убивства – зокрема, "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ".

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