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Сім'ю колаборантів у Бердянську вбили вогнепальними в голову – росЗМІ

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 12:48
Сім'ю колаборантів у Бердянську вбили вогнепальними в голову – росЗМІ
Убиті колаборанти Олег та Людмила Бойко. ФОТО З TELEGRAM ОКУПАНТА ВОЛОДИМИРА РОГОВА

Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі – у нього було два вогнепальні поранення в ногу та одне – у голову, у його дружини – вогнепальне в голову.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова представника окупантів: "На місці злочину було виявлено два тіла – жіноче та чоловіче. Жіноче тіло було знайдене в тій стороні (недалеко від гаража – ред.) на лівому боці з вогнепальним пораненням у голову. Також було знайдено тіло чоловіка, що перебувало у гаражі. У нього – два вогнепальні поранення в ногу та вогнепальне поранення в голову".

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Деталі: За даними "РИА Новости", на місці вбивства знайшли 6 гільз 9-мм, ймовірно, випущених з пістолета Макарова.

Свідки розповіли, що постріли були глухі, тож окупанти припускають, що стріляли з пістолета з глушником.

Зазначається, що "слідство" розглядає кілька версій убивства – зокрема, "замовлення на вбивство від київської влади та діяльність ДРГ".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 16 вересня стало відомо, що так званого "заступника глави" окупаційної адмінстрації Бердянська Олега Бойка вбили разом з дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" у місті. Бойко у 2020 році балотувався у мери Бердянська від ОПЗЖ.
  • 26 серпня в окупованому Бердянську від осколкових поранень загинув так званий "заступник керівника ДАІ" міста Олександр Колєсніков.
  • У вересні так званий "коменданта" Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль підірвали у центрі окупованого міста у Запорізької області, втратив ноги.

Теми: Бердянськколабораціявбивство
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