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Семью коллаборантов в Бердянске убили огнестрельными в голову – росСМИ

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 12:48
Убитые коллаборанты Бойко. ФОТО С TELEGRAM ОКУПАНТА ВЛАДИМИРА РОГОВА

Так называемого "заместителя главы" оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко нашли убитым в гараже – у него было два огнестрельных ранения в ногу и одно – в голову, у его жены – огнестрельное в голову.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь представителя оккупантов: "На месте преступления было обнаружено два тела – женское и мужское. Женское тело было обнаружено в той стороне (недалеко от гаража – ред.) на левом боку с огнестрельным ранением в голову. Также было найдено тело мужчины, находящееся в гараже. У него – два огнестрельных ранения в ногу и огнестрельное ранение в голову".

Детали: По данным "РИА Новости", на месте убийства нашли 6 гильз 9-мм, предположительно выпущенных из пистолета Макарова.  

Свидетели рассказали, что выстрелы были глухими, поэтому оккупанты предполагают, что стреляли из пистолета с глушителем.  

Отмечается, что "следствие" рассматривает несколько версий убийства – в частности "заказ на убийство от киевских властей и деятельность ДРГ".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 сентября стало известно, что так называемый "заместитель главы" оккупационной администрации Бердянска Олег Бойко убит вместе с женой, которая возглавляла избирательную комиссию по проведению "референдума" в городе. Бойко в 2020 году баллотировался в мэры Бердянска от ОПЗЖ.
  • 26 августа в оккупированном Бердянске от осколочных ранений погиб так называемый "заместитель руководителя ГАИ" города Александр Колесников.
  • В сентябре так называемый "коменданта" Бердянска Артем Бардин, чей автомобиль подорвали в центре оккупированного города возле Запорожской области, потерял ноги.

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Темы: Бердянскколлаборационизмубийство
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