Семью коллаборантов в Бердянске убили огнестрельными в голову – росСМИ

Так называемого "заместителя главы" оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко нашли убитым в гараже – у него было два огнестрельных ранения в ногу и одно – в голову, у его жены – огнестрельное в голову.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь представителя оккупантов: "На месте преступления было обнаружено два тела – женское и мужское. Женское тело было обнаружено в той стороне (недалеко от гаража – ред.) на левом боку с огнестрельным ранением в голову. Также было найдено тело мужчины, находящееся в гараже. У него – два огнестрельных ранения в ногу и огнестрельное ранение в голову".

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Детали: По данным "РИА Новости", на месте убийства нашли 6 гильз 9-мм, предположительно выпущенных из пистолета Макарова.

Свидетели рассказали, что выстрелы были глухими, поэтому оккупанты предполагают, что стреляли из пистолета с глушителем.

Отмечается, что "следствие" рассматривает несколько версий убийства – в частности "заказ на убийство от киевских властей и деятельность ДРГ".

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