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Maxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 16:53
Піщанське кладовище, серпень 2022 року, Maxar Technologies

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки Піщанського кладовища біля Ізюму Харківської області.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

Дослівно: "Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.

Супутникові знімки Піщанського кладовища або в’їзду в його лісову частину від березня 2022 року і серпня 2022 року".

Деталі: Також компанія оприлюднила знімок від 8 квітня, на якому видно 6 гармат біля входу в Піщанське кладовище.

ВІДЕО ДНЯ

На знімку від 29 серпня видно 2 танки вздовж узлісся, на північ від кладовища.

Передісторія

  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

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Теми: ІзюмХарківська область
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