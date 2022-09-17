Maxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки Піщанського кладовища біля Ізюму Харківської області.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

When Russian forces recently withdrew from Ukraine’s Kharkiv region, the Ukrainian government and media reported the discovery of a mass grave site near the city of #Izyum. #satelliteimagery of the #Pishanske cemetery or “Forest cemetery" entrance from March 2022 and August 2022. pic.twitter.com/vcb3aAMqoS Реклама: September 16, 2022

Дослівно: "Коли російські війська нещодавно вийшли з Харківської області України, український уряд і ЗМІ повідомили про виявлення місця масового поховання поблизу міста Ізюм.

Супутникові знімки Піщанського кладовища або в’їзду в його лісову частину від березня 2022 року і серпня 2022 року".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також компанія оприлюднила знімок від 8 квітня, на якому видно 6 гармат біля входу в Піщанське кладовище.

April 8, 2022 #satelliteimagery shows deployed towed artillery battery (6x guns) at #Pishanske cemetery entrance. Artillery guns are visible below the road on the left center of the image. Aug 29, 2022 #satelliteimagery shows 2 tanks along the forest edge, north of the cemetery. pic.twitter.com/ZG4j3KKwEY — Maxar Technologies (@Maxar) September 16, 2022

На знімку від 29 серпня видно 2 танки вздовж узлісся, на північ від кладовища.

Передісторія: