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ВСУ форсировали Оскол, теперь контролируют и левый берег – СтратКом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 18:22
ВСУ форсировали Оскол, теперь контролируют и левый берег – СтратКом
река Оскол на Харьковщине

Украинские военные с субботы контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол в Харьковской области.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

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Дословно: "ВСУ форсировали Оскол.

Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег".

Что предшествовало: В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 11 сентября министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать область.

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12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области. Там также сообщали, что российские источники и милитари блогеры определили реку Оскол, которая протекает через Купянск и Изюм, как новую линию фронта.

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Темы: Харьковская областьдеоккупация
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