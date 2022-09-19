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Гауляйтер Сальдо заявив, що повернувся на Херсонщину

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 15:14

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що повернувся до "виконання своїх обов'язків".

Джерело: Телеграм-канал Сальдо

Дослівно: "З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обов'язків".

Деталі: Повідомлення супроводжується відповідною фотографією.

При цьому посіпака окупантів озвучив також пропагандистську тезу, що "курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації залишається твердим і незмінним".

Що передувало: Сальдо, який на початку серпня отримав серйозні проблеми зі здоров'ям, записав відео, де заявив, що перебував під наглядом "серйозних лікарів" і тепер працює над бюджетом області на наступний рік.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.
  • Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.
  • Пізніше Міноборони РФ заявило, що він "почувається краще".

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Теми: Херсонська областьокупація
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