Гауляйтер Сальдо заявив, що повернувся на Херсонщину
Понеділок, 19 вересня 2022, 15:14
Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що повернувся до "виконання своїх обов'язків".
Джерело: Телеграм-канал Сальдо
Дослівно: "З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обов'язків".
Деталі: Повідомлення супроводжується відповідною фотографією.
При цьому посіпака окупантів озвучив також пропагандистську тезу, що "курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації залишається твердим і незмінним".
Що передувало: Сальдо, який на початку серпня отримав серйозні проблеми зі здоров'ям, записав відео, де заявив, що перебував під наглядом "серйозних лікарів" і тепер працює над бюджетом області на наступний рік.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 5 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.
- Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.
- Пізніше Міноборони РФ заявило, що він "почувається краще".