Гауляйтер Сальдо заявив, що повернувся на Херсонщину

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що повернувся до "виконання своїх обов'язків".

Джерело: Телеграм-канал Сальдо

Дослівно: "З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обов'язків".

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Деталі: Повідомлення супроводжується відповідною фотографією.

При цьому посіпака окупантів озвучив також пропагандистську тезу, що "курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації залишається твердим і незмінним".

Що передувало: Сальдо, який на початку серпня отримав серйозні проблеми зі здоров'ям, записав відео, де заявив, що перебував під наглядом "серйозних лікарів" і тепер працює над бюджетом області на наступний рік.

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