Гауляйтер Сальдо заявил, что вернулся на Херсонщину
Понедельник, 19 сентября 2022, 15:14
Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернулся к "исполнению своих обязанностей".
Источник: Телеграмм-канал Сальдо
Дословно: "С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей".
Детали: Сообщение снабжено соответствующей фотографией.
При этом пособник оккупантов не преминул озвучить пропагандистский тезис, что "курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остаётся твёрдым и неизменным".
Что предшествовало: Сальдо, который в начале августа заимел серьезные проблемы со здоровьем, записал видео, где заявил, что находился под наблюдением "серьезных врачей" и теперь работает над бюджетом области на следующий год.
Предыстория:
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- 5 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
- Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным он мог перенести инсульт.
- Позже Минобороны РФ заявило, что он якобы чувствует себя лучше.