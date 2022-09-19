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Гауляйтер Сальдо заявил, что вернулся на Херсонщину

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 15:14
Гауляйтер Сальдо заявил, что вернулся на Херсонщину

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернулся к "исполнению своих обязанностей".

Источник: Телеграмм-канал Сальдо

Дословно: "С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей".

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Детали: Сообщение снабжено соответствующей фотографией.

При этом пособник оккупантов не преминул озвучить пропагандистский тезис, что "курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации остаётся твёрдым и неизменным".

Что предшествовало: Сальдо, который в начале августа заимел серьезные проблемы со здоровьем, записал видео, где заявил, что находился под наблюдением "серьезных врачей" и теперь работает над бюджетом области на следующий год.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 5 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
  • Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным он мог перенести инсульт.
  • Позже Минобороны РФ заявило, что он якобы чувствует себя лучше.

Темы: Херсонская областьоккупация
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