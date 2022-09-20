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В РФ вважають, що окуповані території України де-факто вже Росія, і хочуть "референдуми" якнайшвидше

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 13:49
В РФ вважають, що окуповані території України де-факто вже Росія, і хочуть референдуми якнайшвидше
Дмитро Медведєв. Фото РИА Новости

Російські чиновники заявили, що входження псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії не варто відкладати і необхідно закріпити у конституції, оскільки це дасть змогу РФ використовувати всі сили на Донбасі у випадку посягання на її територію.  

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на лідера фракції ЛДПР Леоніда Слуцького, секретаря генеральної ради партії "Единая Россия" Андрія Турчака і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва

Пряма мова Слуцького: "Громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до нас. Ті, хто живе на цих багатостраждальних територіях, ті, хто 8 років приймав на себе снаряди з написами "дітям Донбасу", вже визначилися зі своєю позицією, яка найближчим часом має стати реальністю. Ці території мають увійти до складу Росії".

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Деталі: Він вважає, що "входження "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії не варто відкладати".

Зі свого боку секретар генради партії "Единая Россия" Андрій Турчак вважає, що "референдум потрібен давно і він обов'язково відбудеться".

За його словами, де-факто окуповані території України – вже Росія, а "чесне і відкрите голосування закріпить де-юре результати референдуму раз і назавжди".

ВІДЕО ДНЯ

Заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв упевнений, що псевдореферендуми на окупованих територіях України дадуть змогу Росії використовувати всі сили на Донбасі у випадку посягання на її територію.  

За його словами, можливе "прийняття регіонів Донбасу до складу Росії і його оформлення через зміну Конституції" призведе до того, що "жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе скасувати ці рішення".

Передісторія:

  • Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" 19 вересня зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.
  • Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій.

Теми: РосіяДонбасокупація
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