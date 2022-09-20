В РФ считают, что оккупированные территории Украины де-факто уже Россия, и хотят "референдумы" как можно скорее
Российские чиновники заявили, что вхождение псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в состав России не стоит откладывать и необходимо закрепить в конституции, поскольку это позволит РФ использовать все силы на Донбассе в случае посягательства на ее территорию.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева
Прямая речь Слуцкого: "Общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к нам. Те, кто живет на этих многострадальных территориях, те, кто 8 лет принимал на себя снаряды с надписями "детям Донбасса", уже приняли для себя позицию, которая в ближайшее время должна стать реальностью. Эти территории должны войти в состав России".
Детали: Он считает, что "вхождение "ДНР" и "ЛНР" в состав России не стоит откладывать".
В свою очередь секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что "референдум нужен давно и он обязательной пройдет".
По его словам, де-факто оккупированные территории Украины – уже Россия, а "честное и открытое голосование закрепит де-юре результаты референдума раз и навсегда".
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что псевдореферендумы на оккупированных территорыях Украины позволят России использовать все силы на Донбассе в случае посягательства на ее территорию.
По его словам, возможное "принятие регионов Донбасса в состав России и его оформление через изменение Конституции" приведет к тому, что "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять".
Предыстория:
- Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации.
- Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит захватчикам говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.