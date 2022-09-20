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В РФ считают, что оккупированные территории Украины де-факто уже Россия, и хотят "референдумы" как можно скорее

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 13:49
В РФ считают, что оккупированные территории Украины де-факто уже Россия, и хотят референдумы как можно скорее
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Российские чиновники заявили, что вхождение псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в состав России не стоит откладывать и необходимо закрепить в конституции, поскольку это позволит РФ использовать все силы на Донбассе в случае посягательства на ее территорию.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева

Прямая речь Слуцкого: "Общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к нам. Те, кто живет на этих многострадальных территориях, те, кто 8 лет принимал на себя снаряды с надписями "детям Донбасса", уже приняли для себя позицию, которая в ближайшее время должна стать реальностью. Эти территории должны войти в состав России".

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Детали: Он считает, что "вхождение "ДНР" и "ЛНР" в состав России не стоит откладывать".

В свою очередь секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что "референдум нужен давно и он обязательной пройдет".

По его словам, де-факто оккупированные территории Украины – уже Россия, а "честное и открытое голосование закрепит де-юре результаты референдума раз и навсегда".

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уверен, что псевдореферендумы на оккупированных территорыях Украины позволят России использовать все силы на Донбассе в случае посягательства на ее территорию.

По его словам, возможное "принятие регионов Донбасса в состав России и его оформление через изменение Конституции" приведет к тому, что "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять".

Предыстория:

  • Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит захватчикам говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.

Темы: РосcияДонбассоккупация
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