Понад 2 тисячі українських дітей незаконно вивезли в Росію – Верещук

Російські загарбники вивезли до РФ щонайменше 2,1 тисячі українських дітей, позбавлених батьківського піклування.

Джерело: Суспільне з посиланням на віцепрем'єрку Ірину Верещук

Пряма мова Верещук: "Те, що нам відомо з джерел розвідувальних, ми говоримо про 2 161 дитину. Це те, що нам відомо станом на 1 вересня. Це діти, позбавлені батьківського піклування, ми називаємо їх "статусні діти". Скільки батьківських дітей, дуже важко сказати. З них, до речі, 55 ми вже повернули".

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Деталі: За словами віцепрем’єрки, зараз завдання знайти вивезених дітей і вимагати їхнього повернення.

Вона уточнила, що влада перевіряє всю інформацію і факти щодо викрадених дітей і невідкладно звертається до Російської Федерації, яка вчинила злочин.

Верещук додала, що Росія намагається оформити на частину українських дітей опікунство, але такі дії є неприйнятними.

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"Ми не дозволяли як держава усиновлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора. Ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємося до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила, тобто посилити санкції, за те, що сьогодні наші діти незаконно перебувають на території Російської Федерації", – підсумувала Верещук.

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