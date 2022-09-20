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Более 2 тысяч украинских детей незаконно вывезли в Россию – Верещук

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 17:28
Более 2 тысяч украинских детей незаконно вывезли в Россию – Верещук
Ирина Верещук. Фото c Facebook

Российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тысячи украинских детей, лишенных родительской опеки.

Источник: Общественное со ссылкой на вице-премьера Ирину Верещук

Прямая речь Верещук: "То, что нам известно из источников разведывательных, мы говорим о 2 161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября. Это дети, лишенные родительской опеки, мы называем их "статусные дети". Сколько родительских детей, очень трудно сказать. Из них, кстати, 55 мы уже вернули".

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Детали: По словам вице-премьера, сейчас задача найти вывезенных детей и требовать их возвращения.

Она уточнила, что власть проверяет всю информацию и факты о похищенных детях и сразу же обращается к Российской Федерации, которая совершила преступление.

Верещук добавила, что Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство, но такие действия являются неприемлемыми.

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"Мы не разрешали как государство усыновлять и в какой-либо форме обеспечивать проживание наших детей на территории государства-агрессора. Мы требуем вернуть наших детей, обращаемся к международному сообществу с требованием сделать все, чтобы Россия заплатила, то есть усилить санкции, за то, что сегодня наши дети незаконно находятся на территории Российской Федерации", - подытожила Верещук.

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Темы: УкраинадетиРосcияВерещук
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