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Зеленський поговорив з Ердоганом про безпеку

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 18:17
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання".

Передісторія: 

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Теми: ЕрдоганЗеленськийУкраїнаТуреччина
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