Зеленський поговорив з Ердоганом про безпеку
Вівторок, 20 вересня 2022, 18:17
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання".
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Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини @RTErdogan. Обговорили актуальні безпекові питання.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2022
Передісторія:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що той прагне закінчити війну якомога швидше.
- Ердоган також заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.
- за його словами, Україні та Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених.
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