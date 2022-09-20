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Зеленский поговорил с Эрдоганом о безопасности

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 18:17
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности".

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Темы: ЭрдоганЗеленскийУкраинаТурция
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