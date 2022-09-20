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Заради термінового "референдуму" у Донецьку та Луганську окупанти додали вихідних

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 21:13
Заради термінового референдуму у Донецьку та Луганську окупанти додали вихідних
Володимир Висоцький, "голова ЦВК ДНР", скриншот

На окупованих росіянами частинах Донецької та Луганської областей вівторок 27 вересня зробили вихідним для проведення псевдореферендуму на тему "входження" до складу Російської Федерації.

Джерело: пропагандистські ресурси РФ "РИА Новости", ТАСС

Деталі: Ватажки так званої "ДНР" для проведення референдуму оголосили вихідними 26 і 27 вересня, а в так званій "ЛНР" – 27 вересня.

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Крім того, на окупованій частині Луганської області в школах зробили канікули з 22 по 28 вересня у зв'язку з проведенням цього незаконного голосування.

У так званій "ЦВК ДНР" заявили, що голосування проходитиме протягом 5 днів: 4 з них – за межами дільничних комісій, один день – у приміщеннях комісій.

Як уже повідомлялося, на окупованій території Запорізької області під час так званого "референдуму" по домівках мешканців ходитимуть "бригади" з членів ЦВК і співробітників поліції.

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Колаборант із Запорізької області Володимир Рогов в ефірі "Соловйов Live" заявив, що Запорізька область за підсумками референдуму оголосить незалежність в адміністративних кордонах усього регіону, тобто з прицілом і на ще не захоплені, підконтрольні Києву території.

Рогов мріяв бути частиною Росії ще травні.

Нагадаємо: Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Незаконні "референдумів" окупанти не раз відкладали, а на тлі контрнаступу ЗСУ та проблем із мобілізацією в Росії все ж хочуть провести ці фікції.

Теми: референдумокупаціяДонбасЗапорізька область
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