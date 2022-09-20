Заради термінового "референдуму" у Донецьку та Луганську окупанти додали вихідних

На окупованих росіянами частинах Донецької та Луганської областей вівторок 27 вересня зробили вихідним для проведення псевдореферендуму на тему "входження" до складу Російської Федерації.

Джерело: пропагандистські ресурси РФ "РИА Новости", ТАСС

Деталі: Ватажки так званої "ДНР" для проведення референдуму оголосили вихідними 26 і 27 вересня, а в так званій "ЛНР" – 27 вересня.

Крім того, на окупованій частині Луганської області в школах зробили канікули з 22 по 28 вересня у зв'язку з проведенням цього незаконного голосування.

У так званій "ЦВК ДНР" заявили, що голосування проходитиме протягом 5 днів: 4 з них – за межами дільничних комісій, один день – у приміщеннях комісій.

Як уже повідомлялося, на окупованій території Запорізької області під час так званого "референдуму" по домівках мешканців ходитимуть "бригади" з членів ЦВК і співробітників поліції.

Колаборант із Запорізької області Володимир Рогов в ефірі "Соловйов Live" заявив, що Запорізька область за підсумками референдуму оголосить незалежність в адміністративних кордонах усього регіону, тобто з прицілом і на ще не захоплені, підконтрольні Києву території.

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Рогов мріяв бути частиною Росії ще травні.

Нагадаємо: Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Незаконні "референдумів" окупанти не раз відкладали, а на тлі контрнаступу ЗСУ та проблем із мобілізацією в Росії все ж хочуть провести ці фікції.